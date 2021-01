Link kopiert

Schwarzach Geballte Ski-Prominenz in der „Mixed Zone“ von VN.at und VOL.at. Christine Scheyer und Ariane Rädler waren vom Weltcup-Schauplatz Garmisch-Partenkirchen via Zoom zugeschaltet, dort stehen am Wochenende die beiden letzten Speedbewerbe vor der Weltmeisterschaft in Cortina auf dem Programm.