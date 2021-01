Link kopiert

Dornbirn Saku Salmela heißt der neue Mann im Dress des Dornbirner EC. Der Verteidiger aus Helsinki war in dieser Saison für Kiekko-Vantaa in der zweiten finnischen Liga gemeldet, hat aber bis dato kein Spiel absolviert. In den vergangenen Saisonen stand der 30-Jährige für Ilves Tampere, IFK Helsinki