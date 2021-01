Splitter Handball-WM

Link kopiert

Kap Verde geben w.o.

Kairo Nach mehreren Coronafällen hat Neuling Kap Verde die WM-Endrunde vorzeitig beendet. Die Afrikaner begründeten ihren Rückzug damit, nicht genügend Spieler für die Fortsetzung des Turniers zur Verfügung zu haben. Das letzte Vorrundenspiel gegen Uruguay sowie alle Partien im President‘s Cup, in dem die jeweils Gruppenletzten die WM-Plätze 25 bis 32 ausspielen, werden laut Reglement jeweils mit 10:0 für die Gegner gewertet.

Vier Plätze noch offen

Kairo Nach Abschluss von vier der acht Vorrundengruppen sind 20 der insgesamt 24 Startplätze in der vier Sechserpools der Hauptrunde bereits vergeben. Nach dem Rückzug von Kap Verde profitiert Uruguay und kommt wie Deutschland und Ungarn weiter. In der Gruppe D ermitteln Bahrain und die DR Kongo im direkten Vergleich noch den letzten offenen Startplatz hinter Titelträger Dänemark und Argentinien. In Gruppe B ist bislang einzig Spanien vorzeitig fix weiter.