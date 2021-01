Sagosen der große Unterschied

Gizeh Am Ende gab es nichts zu rütteln an der Rangordnung. Nach der 25:28-Niederlage im Auftaktspiel gegen die Schweiz und dem 28:35 gegen Rekordmeister Frankreich mussten sich Österreichs Handballer auch in der abschließenden Partie gegen Norwegen geschlagen geben. Der Vizeweltmeister der letzten beiden Endrunden setzte sich am Ende klar mit 38:29 durch und besiegelte den Gang der Equipe von Teamchef Ales Pajovic in den President‘s Cup um die Ränge 25 bis 32. Auftaktgegner hier am Mittwoch (15.30 Uhr) ist Marokko, anschließend folgen noch die Partien gegen Chile und Südkorea.

Zum dritten Mal im President‘s Cup

Gizeh Was Österreichs Handballern auf europäischer Ebene bei vier Teilnahmen bereits drei Mal gelungen ist, wurde auch im vierten Anlauf bei einer Endrunde eines Championats des Weltverbandes (IHF) verpasst. Wie 2011 in Schweden, 2015 in Katar und 2019 in Deutschland und Dänemark hat Österreich auch beim WM-Finalturnier in Ägypten den Sprung in die Hauptrunde verfehlt und spielt um die hintersten Plätze. 2011 wurde man als Fünfter der Vorrunde 18. des Endklassements unter 24 Teams. Vier Jahre später wurde man Gruppendritter, und musste sich im Achtelfinale gegen Gastgeber Katar mit 27:29 beugen und belegte Rang 13. Vor zwei Jahren gab es ebenfalls Rang fünf in der Gruppenphase und Platz 18 im Endklassement.

In Ägypten warten auf die Pajovic-Equipe noch vier Partien. Zunächst sind die acht Gruppenletzten im President‘s Cup um die Ränge 25 bis 32 in zwei Vierergruppen geteilt. Österreich trifft dabei am Mittwoch auf Marokko, Sechster in der Afrikameisterschaft und zum siebten Mal bei einer WM. Am Freitag folgt dann das Duell mit Chile, Vierter in der Südamerika-Qualifikation und zum fünften Mal bei einer WM-Endrunde. Zum Abschluss kommt es am Sonntag zum Vergleich mit Südkorea, mittels Wildcard zum 21. Mal bei einem Finalturnier.

Das siebte und letzte Spiel ist dann am 27. Jänner das Klassierungsspiel, abhängig um welchen Rang und Gegner es geht, ist die Ausbeute in dem Rang nach den ersten drei Spielen im President‘s Cup.