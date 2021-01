Link kopiert

Feldkirch Linus Lundström heißt der Ersatz von Jakob Stukel bei der VEU Feldkirch. Der 29-jährige Schwede hat in den vier Saisonen in der Alps Hockey League 64 Tore und 83 Assits vorzuweisen. Er spielte in Fassa, Gröden und Neumarkt. Davor sammelte er in der INL 177 Scorerpunkte für den EC Bregenze