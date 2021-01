Brady jagt siebten Ring und schickt Brees in die Rente

Link kopiert

New Orleans Tom Brady marschiert weiter unbeeindruckt seinem siebten Meisterring in der NFL entgegen. Auf dem Weg dahin gewann er das Duell der Quarterback-Oldies gegen Drew Brees, der nun über sein Karriereende nachdenkt.Brees klopfte seinem ewigen Rivalen mehrmals anerkennend auf die Schulter, dann warf der Quarterback nach 20 erfolgreichen NFL-Jahren mit feuchten Augen wohl letzte Kusshände ins Publikum. „Bleib in Kontakt“, sagte Brady wehmütig zu seinem Weggefährten. Während dem 43-jährigen Brady mit den Tampa Bay Buccaneers nur noch zwei Siege zum siebten Ring fehlen, denkt der ein Jahr jüngere Brees von den New Orleans Saints über ein Karriereende nach.

Und es wirkte wie ein Abschied von der großen Bühne. Denn lange nach Spielende begegneten sich Brady und Brees auf dem Rasen im leeren Superdome. Sie umarmten sich innig, dann klatschte Brady mit den vier Kindern von Brees ab und warf einen Touchdown-Pass zu einem der drei Söhne. Für Papa Brees könnte die Familie in den Vordergrund rücken, ein Jahr Vertrag im Wert von 25 Mill. Dollar hätte er noch bei den Saints. Ob er diesen erfüllt, ist nach dem anstrengenden Coronajahr höchst fraglich. „Ich musste härter kämpfen als in jeder Saison meiner Karriere zuvor“, sagte Brees, „aber es war jeden einzelnen Moment wert, absolut.“ Im November hatte er sich elf Rippen gebrochen und die Lunge verletzt, auch die Stärke seines Wurfarms und die Präzision ließen zuletzt nach. Trotzdem ist Brees ein Mann für Rekorde, auch wenn ihm das Happy End einer außergewöhnlichen Karriere wohl verwehrt bleibt. Mit 80.358 Passing-Yards hält der Super-Bowl-Champion von 2010 den Bestwert, einzig Brady (79.204) kommt in ähnliche Sphären.

Premiere ist weiter möglich

Brady ist in seinem fortgeschrittenen Alter indes weiter kaum aufzuhalten. Auch bei den favorisierten Saints lieferte er ein fehlerfreies Spiel mit zwei Touchdowns und einem Hechtsprung in die Endzone ab. In seiner ersten Saison in Tampa steht Brady wieder kurz davor, Geschichte zu schreiben. Zum 14. Mal in seiner Karriere steht der wohl beste Quarterback des Sports im Conference-Finale. Ein Sieg trennt ihn von seiner zehnten Teilnahme im Super Bowl, am 7. Februar geht es in Tampa um die Vince Lombardi Trophy. Noch nie hat es ein Team geschafft, sich im heimischen Stadion zum Champion zu krönen. Zunächst einmal muss er am Sonntag beim blendend aufgelegten Aaron Rodgers (37) und den Green Bay Packers das nächste Duell der Quarterback-Oldies gewinnen.