Mit Arbeitssieg zum Halbzeitmeister

München Hansi Flick atmete erleichtert auf, dann klatschte er Sportvorstand Hasan Salihamidzic ab. Das Krisengerede beim FC Bayern München ist erst einmal verstummt, mit dem mühevollen 2:1 gegen den formstarken SC Freiburg hat sich der Titelverteidiger vorzeitig die Hinrunden-Meisterschaft gesichert. Doch von der alten Dominanz und Klasse waren die Münchner nach zwei empfindlichen Niederlagen noch immer weit entfernt, am Ende geriet der Sieg sogar noch in Gefahr. Freiburgs Joker Nils Petersen traf in der Nachspielzeit (90./+ 1) die Latte, nicht nur die Nerven von Bayern-Coach Flick lagen da blank. Doch am Ende retteten die Münchner um Weltfußballer Robert Lewandowski (6.) und den starken Thomas Müller (74.) den Sieg mit etwas Glück über die Zeit.

„Es war ein Arbeitssieg. Von der Spielweise können wir uns steigern. Es ist klar, dass nicht alles von alleine geht. Am Ende haben wir gezittert“, sagte Jerome Boateng bei Sky. Die Bayern bauten mit dem Erfolg nach der Niederlage in Mönchengladbach und der Pokal-Blamage beim Zweitligisten Kiel den Vorsprung auf RB Leipzig auf vier Punkte aus. „Wir haben viele Torchancen gehabt. Am Ende haben wir verdient die drei Punkte geholt, die aufgrund der anderen Ergebnisse sehr wichtig waren“, sagte Leon Goretzka. Die Bayern verloren Nationalspieler Serge Gnabry, der wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden musste (28.). Flick gab nach dem Spiel nach Rücksprache mit den Ärzten Entwarnung. Er gehe davon aus, dass die Verletzung „nicht so schwer“ sei und es relativ schnell gehe.