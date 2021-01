EHC siegt und holt Demuth aus Basel zurück

Link kopiert

Schwarzach Mit dem fünften Sieg in Folge zeigt der EHC einmal mehr seine Ambitionen auf einen der vier fixen Playoff-Plätze. Nach einer starken Mannschaftsleistung und drei Toren von Geburtstagskind Max Wilfan kommen die Eislöwen gegen Cortina zu einem souveränen 6:3 Heimerfolg.

Da in der Lustenauer Rheinhalle aufgrund der großen Schneelast auf dem Dach nicht gespielt werden konnte, musste der EHC in die Dornbirner Messehalle ausweichen. Aber auch dort war schnell klar, wer der Herr im Haus ist. Nach zehn Minuten stand es 2:0. Erst danach kamen auch die Gäste zu Chancen und schafften den Anschlusstreffer.

Nach der Pause änderte sich nicht viel an der Überlegenheit der Eislöwen. Als der junge Lucas Loibnegger in der 27. Minute das verdienten 4:1 gegen zu diesem Zeitpunkt chancenlose Italiener schoss, schien das Spiel entschieden. Im letzten Drittel machten sich die Gastgeber das Leben aber unnötig schwer. Die Gäste aus den Dolomiten warfen alles nach vorne und schafften fünf Minuten vor Schluss gar den Anschlusstreffer. Jetzt machte der EHC aber wieder ernst und stellte die alten Machtverhältnisse wieder her. In der sehr kompakten Mannschaft wird auch Legionär Arturs Ozolins immer wichtiger. Er traf erstmals doppelt und lieferte einen Assist.

Niederlage beim Tabellenführer

Wohl ein letztes Mal gastierte der EC Bregenzerwald im alten Rienzstadion, denn der Alps-Tabellenführer, HC Pustertal, übersiedelt alsbald in seine neue Eishalle. Dabei war vor allem das erste Drittel als eine Machtdemonstration der Südtiroler. Erst nach der ersten Pause verstanden es die Bregenzerwälder, den Gegner mehr zu fordern. Im letzten Abschnitt übernahm Karlo Skec für Felix Beck den Platz im Wälder Gehäuse und sollte nicht nur dieses sauber halten, sondern auch beim einzigen Tor in diesem Drittel assistieren.

Rückkehrer Timo Demuth

Nach der vergangenen Saison war Timo Demuth von Lustenau in die Schweiz zum EHC Basel gewechsel. Nun ist der Lustenauer Eigenbauspieler zurück, weil in der Schweiz die dritte Liga nicht fortgesetzt wird. „Er passt gut ins Gefüge“, freut sich EHC-Präsident Herbert Oberscheider über die Rückkehr des 22-Jährigen. OP