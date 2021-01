Wälder drehten Derby, siegten in der Overtime













Dornbirn 3:2-Erfolg nach Verlängerung für den EC Bregenzerwald im Derby gegen die VEU Feldkirch. Es war der achte Heimsieg in Folge für die Wälder. Dieser bedurfte jedoch eines harten Stücks Arbeit. Die Cracks von Markus Juurikkala lagen nämlich bis zur 45. Minute mit 0:2 zurück, holten im Schlussdrittel auf 2:2 auf. Für die Entscheidung in der Overtime sorgte Adem Kandemir .

Die erste Duftmarke setzte der Wälder Bernhard Posch nach einer Spielminute, VEU-Keeper Caffi war jedoch ebenso auf dem Posten, ebenso wie eine Zeigerumdrehung später gegen Richard Schlögl. Auch im Anschluss daran blieben die Wälder am Drücker. Es dauerte bis zur fünften Minute, bis die Gäste erstmals gefährlich wurden, Christoph Draschkowitz stellte Felix Beck auf die Probe. Kurz danach checkte Kai Fässler Amadeus Egger, der sich verkantete, in der Bande landete und mit der Bahre vom Eis getragen werden musste. Der VEU-Verteidgier Egger wurde mit Verdacht auf Oberschenkelbruch mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Folge waren eine mehrminütige Unterbrechung und eine Spieldauerstrafe für Fässler. Im fälligen Powerplay fand Jakob Stukel zweimal hintereinander eine Chance auf den Führungstreffer für die Montfortstädter vor (9.). Im dritten Versuch machte er es besser und stellte auf 0:1 (10.). Beinahe im Gegenzug hämmerte Daniel Ban den Puck an die Stange (11.). Auch als zwei Feldkircher hintereinander die Strafbank drückten, hatten die Wälder das Visier nicht gut genug eingestellt,. Wenige Sekunden vor der Pausensirene zeigte Mairitsch im Powerplay wie es geht – 0:2.

Hausherr mit starkem Schlussdrittel

In Abschnitt zwei begegneten sich beide Teams anfänglich auf Augenhöhe, hüben wie drüben hatten die Keeper alle Hände voll zu tun, um ihre Farben schadlos zu halten. Nach und nach waren dann die Wälder wieder tonangebend, auch aufgrund von drei Überzahlspielen – eine Minute davon sogar 5:3. Caffi erwies sich in dieser Phase als Turm in der Schlacht. Torschussstatistik nach Ende des Mitteldrittels: 33:14.

Nach dem letzten Seitenwechsel brach Alexander Maxa im nächsten Powerplay dann doch den Bann. Bei seinem platzierten Schuss hatte Caffi das Nachsehen (45.). Nun wurde auf beiden Seiten mit offenem Visier und letztem Einsatz gefightet. In Minute 56 belohnten sich die ECB-Cracks mit dem Ausgleichstreffer durch Philipp Pöschmann. Nun stand die Partie auf Spitz und Knopf, wobei die Heimischen dem 3:2 näher waren. Dieses gelang schließlich in der Overtime. Adem Kandemir war in der 3. Minute der Goldtorschütze, indem er nach Metzler-Schuss den Rebound verwertete. siha