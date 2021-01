Rossis Team siegte in der Overtime

Link kopiert

Los angeles Minnesota Wild, der Club des derzeit verletzten Marco Rossi, startete mit einem 4:3 nach Verlängerung bei den Los Angeles Kings erfolgreich in die Saison. Mann des Spiels war Kirill Kaprizov: Der 23-jährige russische Debütant wurde mit seinem Siegtreffer in der Overtime und mit zwei Vorlagen zum Mann des Spiels. Als „Kirill the thrill“, bezeichnete der TV-Reporter den im Jahr 2015 in der Runde fünf gedrafteten (Nr. 135) Flügelstürmer. Rossi, der nicht fit ist und vom Verein auf die Verletztenliste gesetzt wurde, sah sich das Spiel zu Hause in Stillwater zusammen mit Thomas Vanek an. vn-ko