Szekesvehervar Nach einem holprigen Start ins neue Jahr, der gleich vier Niederlagen in Folge mit sich brachte, hat der Dornbirner EC wieder volle Fahrt aufgenommen. Nach dem 6:2-Sieg gegen Graz am Montag, setzten sich die Dornbirner im Auswärtsspiel gegen Fehervar AV19 mit 3:0 durch. Keine 24 Stunden nach dem überraschenden Erfolg über den Tabellenzweiten, warten heute (17.30 Uhr) die Bratislava Capitals. In den bisherigen beiden Saison-Duellen gewannen jeweils die Bulldogs.

In einem flotten Startdrittel hatte Daniel Woger in der elften Minute die beste Chance für die Gäste. Der halbhohe Schuss des 32-Jährigen blieb jedoch am Unterarm von Fehervar-Schlussmann Jaroslav Janus hängen. Die Gastgeber hatten in den ersten 20 Minuten zwar mehr vom Spiel, jedoch verteidigten die Bulldogs clever. Udn wenn es brenzlig wurde, war DEC-Keeper Oskar Östlund zur Stelle. Bei einem Schlenzer von Janos Hari in Überzahl rettete er mit der Schulter (6.), genauso wie später beim Schuss von Milan Horvath (15.).

Kaltschnäuzige Gäste

Gleich zu Beginn des Mittelabschnitts setzten die Messestädter ein Ausrufezeichen. Kevin Maczierzynski kurvte unbedrängt auf Janus zu und beförderte den Puck über die Schulter des ungarischen Keepers ins Gehäuse (22.). Dass dem sehenswerten Führungstreffer zwei Minuten später nicht das 2:0 folgte, lag an der linken Torstange. Wogers Schuss brachte Janus nicht unter Kontrolle und der daraus resultierende Rebound prallte von Devin Brosseau ans Metall. Im Gegenzug zeigte Östlund wieder auf, der einen Abschluss von Hari im letzten Moment entschärfte. Auch im zweiten Überzahlspiel der Hausherren reagierte der Schwede bei deiner Doppel-Chance (32.) aus kurzer Distanz von Toni Kahkonen und Donat Szita glänzend.

Dornbirns zweite numerische Überlegenheit in diesem Spiel endete überraschend. Augenblicke vor dem Ende des Vorteils bugstierte Stefan Häußle, nach einem Zuspiel von Emilio Romig, die Scheibe zum 2:0 in die Maschen (35.). Eine verdiente Führung für die Gäste, die im Mitteldrittel deutlich gefährlicher agierten als der Favorit.

Praktisch der erste ernstzunehmende Angriff des Teams von Kai Suikkanen brachte im Schluss­drittel die Entscheidung. Nachdem Will Rapuzzi mit seinem Schuss an Janus noch gescheitert war, besserte Andrew Yogan nach, beförderte den Abpraller zum 3:0 in die Maschen (49.). Dabei hatten die Magyaren kurz davor die Chance zum Anschlusstreffer. Doch Dornbirns dritte Unterzahlarbeit war an diesem Abend genauso makellos, wie Östlund, der sein erste Shutout in dieser Saison holte. ABR