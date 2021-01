EHC spielt in Dornbirn, VEU verliert Stukel

Link kopiert

Dornbirn, Feldkirch Der Schnee als Spielverderber für die Ländle-Klubs in der Alps Hockey League. Der EHC muss sein Heimspiel heute (19.30 Uhr) gegen Cortina in die Dornbirner Messeeishalle verlegen. Grund ist die behördliche Schließung der Rheinhalle, weil zu große Schneemengen auf dem Hallendach lasten. „Ich bedanke mich für die unkomplizierte und koopertative Art von Dornbirn, dass wir in der Messehalle ausweichen dürfen“, bedankt sich EHC-Präsident Herbert Oberscheider. Die VEU fand aus der Schneemisere – auch auf dem Dach der Vorarlberghalle liegt zu viel Weißes – nur in der Absage einen Ausweg. Das Spiel gegen Olimpija Laibach wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Seit dem Halleneinsturz in Bad Reichenhall wurden auch in Österreich die diesbezüglichen Vorschriften verschärft.

Feldkirchs zweite Hiobsbotschaft wiegt noch schwerer: Jakob Stukel wird am Sonntag den Klub verlassen, er muss zu seinem Stammverein nach Nordamerika zurück. Für den AHL-Topscorer, bei dem nach 20 Spielen 22 Tore und 18 Vorlagen in der Statistik stehen, sucht die VEU bereits Ersatz – mit Marc-Olivier Vallerand, derzeit in Eppan unter Vertrag, soll u.a. ein ehemaliger EHC-Topscorer als Ersatz im Gespräch sein. Auch in der Verteidigung sieht sich Feldkirch gezwungen, nachzurüsten. Amadeus Egger fällt nach dem unglücklichen Zwischenfall im Derby gegen den Bregenzerwald mit einem Oberschenkelbruch für den Rest der Saison aus, er wurde bereits operiert.

Für Lustenau geht es heute gegen Cortina um nicht weniger als die Verteidigung des vierten Platzes. „Wir dürfen uns keine Fehler leisten, denn diese werden von den Italienern eiskalt ausgenutzt“, weiß Lustenaus Kapitän Maximilian Wilfan. Undizipliniertheiten sind keine erlaubt: Cortina nützt fast ein Viertel seiner Powerplays zu einem Treffer. In drei der letzten vier Duelle der beiden Kontrahenten setzte sich das Auswärtsteam durch. vn-ko