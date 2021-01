Tartarotti und sein Dienst fürs Vaterland

Link kopiert

Altach Im Herbst hat Johannes Tartarotti acht Ligaspiele absolviert. Die ersten Partien im Frühjahr wird der 21-jährige Bezauer verpassen. Grund dafür ist der am Montag in der Standschützen-Kaserne in Innsbruck-Kranebitten angetretene Grundwehrdienst. Während der knapp vierwöchigen Grundausbildung ist der Neo-Rekrut in Tirol stationiert. Im Anschluss kann er als Heeressportler wieder ins gewohnte Training beim SCR Altach einsteigen und die verbleibende Zeit beim Bundesheer am Olympia-Stützpunkt in Dornbirn ableisten.