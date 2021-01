Im Derby darf man sich keine Blöße geben

Link kopiert

Dornbirn Saisonderby Nummer vier zwischen dem EC Bregenzerwald und der VEU Feldkirch heute (19.30 Uhr) in Dornbirn. Nachdem Dylan Stanley und Co. das erste Duell mit 8:1 klar dominierten, gingen in den letzten beiden Auseinandersetzungen die Wälder als Sieger (6:3 zu Hause, 5:1 in der Vorarlberghalle) vom Eis. Dem Team von Markus Juurikkala gelangen im Rahmen der Alps Hockey League erstmals zwei Siege in Folge gegen den Lokalrivalen. „Für mich ist es ein Spiel wie jedes andere“, will der ECB-Trainer vor dem Duell seiner Mannschaft den Druck wegnehmen. „Ich will auf dem Eis immer sehen, dass die Spieler hundert Prozent geben, egal wie der Gegner heißt, oder um welchen Platz wir gerade kämpfen. Wichtig ist, dass wir unser Ding durchziehen, dann folgen auch die Resultate, die wir verdienen. Natürlich ist es ein Derby, da brauchen die Spieler nie eine extra Motivation.“

Auf Schlagdistanz

Blöße geben darf sich keiner der Kontrahenten. In der Tabelle sind die Bregenzerwälder dem lokalen Rivalen auf den Fersen, lediglich drei Punkte trennen den Achten vom Fünften, beide liegen in Schlagdistanz zu den Top vier. Die VEU hat vier der vergangenen fünf Partien gewonnen, der Gastgeber präsentierte sich heimstark: Seit sieben Heimspielen ist man ungeschlagen, die letzte Niederlage resultiert aus der Return-2-Play-Phase, am 14. Oktober gab es ein 2:4 gegen Kitzbühel. „Das Wälder Team hat einen guten Lauf“, weiß Lampert. Ihre Stärken sieht er „in einem ausgeglichenen Kader, guten Stürmern, die Druck machen und Tore schießen können. Wir müssen unsere beste Leistung abrufen, defensiv gut stehen, das Spiel in Über- und Unterzahl muss passen.“ Die VEU steht zum dritten Mal ins sechs Tagen auf dem Eis, am Ende des intensiven Programms wartet am Samstag noch Olimpija Laibach. Für beide Mannschaften ist es die letzte Begegnung im Rahmen der Final-Four-Tabelle. Die Teilnehmer stehen mit den drei Ländle-Klubs und Salzburg bereits fest, ausstehend sind noch die Paarungen des Halbfinales. VN-KO