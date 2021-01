Schröcksnadel Es gibt zu wenig Impfstoff und was ich kritisiere: Es gibt keinen gescheiten Impfplan. Man hätte sich auf eine Situation, wie wir sie jetzt in Österreich vorfinden, wesentlich besser vorbereiten können.

In Kitzbühel stehen drei Speedrennen am Programm. Lässt sich der schwerste Hang im Weltcup dreimal im höchsten Tempo bewältigen, ohne dass die Sicherheit der Sportler darunter leidet?

So gesehen geht die Flachau-Rochade in Ordnung?

Innsbruck Die Absage des ersten Teils der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel war von Tirols Landeshauptmann Günther Platter persönlich verkündet worden. Eine Entscheidung, die, so Platter in Abstimmung mit dem Bundeskanzler und dem Gesundheitsminister erfolgt ist. Nicht zuletzt deshalb erneuert ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel im Interview seine geäußerte Forderung nach einer Covid-Impfung seiner Athletinnen und Athleten.

Emotionale Berg- und Talfahrt

Kitzbühel Wegen des Corona-Clusters in Jochberg wird das erste Rennwochenende in Kitzbühel abgesagt. Am Fuße der Streif herrscht große Enttäuschung. Und so gleicht das Leben von Michael Huber derzeit einer Achterbahnfahrt. Der Präsident des Kitzbüheler Skiclubs hat in den vergangenen Tage eine „emotionale Berg- und Talfahrt“, wie es Huber nennt, gemacht. Erst wurden die Weltcuprennen aus Wengen nach Kitzbühel verlegt, gestern erfolgte dann die Absage des ersten Rennwochenendes in Kitzbühel am 16. und 17. Jänner. Es fallen beide Slaloms aus. Grund dafür ist ein Corona-Cluster in der Nachbargemeinde Jochberg. Die Bewerbe werden in Flachau ausgetragen.

„Das ist eine gesundheitspolitische Entscheidung, da können wir nichts machen. Mit der Witterung können wir umgehen, aber hier haben wir keinen Einfluss“, sagt Huber. Er stellt aber auch klar, dass es von seiner Seite keine Kritik an der Entscheidung gibt. „Wir sind dankbar, dass wir in einer solchen Zeit das Hahnenkammrennen planen und hoffentlich auch durchführen dürfen“, sagt Huber. Ob die beiden Abfahrten und der Super G nächste Woche, also am eigentlichen Hahnenkammwochende wie geplant durchgeführt werden können, kann er nicht sagen. „Das entscheiden andere, nicht wir“, sagt Huber und gibt die Hoffnung nicht auf. Es wird weiter wie im Plan vorgesehen die Streif für die Rennen vorbereitet. Wann die Entscheidung über die Speedbewerbe fällt, kann Huber noch nicht sagen. Am Montag gäbe es Klarheit, ob es sich bei dem in Jochberg entdeckten Virus um die britische Mutation handle oder nicht. Dann könnte die Entscheidung fallen.

Eine Absage in den letzten zwei Wochen sei der Worst-Case wie Huber betont. Da gäbe es kein Zurück mehr und damit sind auch die Ausfälle in dieser Zeit am höchsten. Eine Versicherung für den Fall einer Pandemie gäbe es nicht. Eine Ausfallshaftung gibt es von der Stadt in Höhe von 50.000 Euro. Hier werde es aber auch noch Gespräche mit der Stadt geben. Harald Angerer/TT