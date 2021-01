BUNDESLIGA-SPLITTER

Link kopiert

Leihgeschäft

Salzburg Die Bullen haben Majeed Ashimeru bis Sommer an den RSC Anderlecht verliehen. Die Belgier besitzen zudem eine Kaufoption für den 23-jährigen Ghanaer, der auch schon für Austria Lustenau spielte. Zuvor hatte der belgische Traditionsklub den ÖFB-Teamspieler Peter Zulji bis Saisonende in die Türkei an Göztepe Izmir verliehen.

Torhüter

Salzburg Nico Mantl (20) soll zum österreichischen Meister wechseln. Die Ablöse für den deutschen Torhüter von Unterhaching soll sich auf zwei Millionen Euro belaufen.

Eingewechselt

Linz Beim trefferreichen Testspiel (4:4) zwischen dem LASK und den Juniors ist der Vorarlberger Valentino Müller (21) in der 60. Minute eingewechselt worden.