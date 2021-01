Link kopiert

Bad Gastein Dritte Zeit im ersten Qualifikationslauf und am Ende als Quali-Fünfter bester Österreicher. Der Tag in Bad Gastein begann für Raceboarder Lukas Mathies ganz nach Wunsch. Der 29-jährige Montafoner fühlte sich von Beginn an gut auf dem steilen Hang und war optimistisch in seinen Achtelfina