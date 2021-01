Link kopiert

Freiluft

New York Die NHL spielt im Februar zwei Freiluftpartien am Süd­ufer des Lake Tahoe an der Grenze von Nevada und Kalifornien. Dabei trifft am 20. Februar Colorado auf Vegas Golden, am Tag darauf Boston auf Philadelphia.

Treffer

Ambri Piotta Beim 2:0-Erfolg von Ambri Piotta in der National Leagu