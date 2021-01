Es stehen wegweisende Duelle an













Link kopiert

Feldkirch, Lustenau In der Alps Hockey League ist der Kampf um die Top-Vier-Plätze entbrannt. Mittendrin im Getümmel um die vorzeitige Play-off-Qualifikation befinden sich die drei Vorarlberger Klubs. Während der EC Bregenzerwald erst am Donnerstag in der Vorarlberghalle zum nächsten Derby nach Feld