Link kopiert

Altach Der Trainer startete den Achtstundentrip von der Heimat zurück an seinen Arbeitsplatz in Altach, der Sportdirektor ist ihm in dieser Hinsicht zuvorgekommen. Zumal Christian Möckel auch dafür zuständig ist, neue Spieler nach Alt­ach zu holen. Präsident Peter Pfanner hatte gegenüber den VN vor