Link kopiert

Zukunft

Fußach Jürgen Maccani hat seinen Vertrag beim SC Fußach vorzeitig bis Sommer 2022 verlängert. Mit Johannes Hirschbühl (33) verstärkt sich Fußach für die nächsten eineinhalb Jahre vor allem in der Abwehr. „Hirschi“ spielte zuletzt in Ruggell. Maccani war schon bei Au-Berneck der Trainer von Hi