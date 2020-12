Link kopiert

Schladming Nach der Silbermedaille bei den internationalen österreichischen Titelkämpfen im Slalom in Schladming konnte sich Thomas Dorner auch beim Europacuprennen an selber Stelle ausgezeichnet in Szene setzen. Der 22 Jahre alte Andelsbucher wurde mit 0,05 Sekunden Rückstand auf den Italiener Tomm