Am Semmering und in Bormio













Schwarzach Vier Tage nach dem Weihnachtsfest geht es im Skiweltcup weiter. Bei den Damen steht am 28./29. Dezember je ein Riesentorlauf und ein Slalom am Semmering auf dem Programm. Die Herren bestreiten zeitgleich in Bormio eine Abfahrt und einen Super-G.