Dornbirn 3:1 führte der EHC Lustenau in einem ebenso kurzweiligen wie spannenden Lokalschlager in Dornbirn gegen den EC Bregenzerwald. Weil die Sticker die Zügel schleifen ließen, sich Undizipliniertheiten leisteten und die Wälder den bekannten, Kampfgeist mit Spielwitz paarten stand am Ende ein 5:3