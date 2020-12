Link kopiert

Linz „Es war nicht unser bestes Spiel, aber bei einem Sieg interessiert dies am Ende niemanden.“ Dornbirns Auftritt beim 3:1-Erfolg in Linz gegen die Black Wings verzückte Dornbirns Coach Kai Suikkanen zwar nicht, jedoch zeigte er sich zufrieden über den Ausgang des Auswärtsdoppels. So holten die Bu