Link kopiert

Edmonton Tag drei in der Bubble von Edmonton. Die zehn Mannschaften, die am 25. Dezember das Unter-20-A-Weltmeisterschaftsturnier beginnen, müssen noch einen Tage in Isolation ausharren, ehe sie wieder der gewohnten Tätigkeit nachgehen dürfen. Nach fünf negativen Covid-19-Tests vor Ort und vier Tage