Fünfter Sieg für den EC Bregenzerwald in Serie













Link kopiert

Linz Der EC Bregenzerwald punktet weiter. Das Team von Markus Juurikkala gewann bei den Steel Wings in Linz glatt mit 7:2 und rückte in der Tabelle der Alps Hockey League auf den siebten Platz vor. Es war der fünfte Erfolg in Serie für Daniel Ban und Kollegen.

Die Wälder benötigten beim Tabellenschlu