Link kopiert

Lustenau Nach zwei Niederlagen in Folge fährt die Austria aus Lustenau gegen den GAK einen völlig verdienten 3:1-Heimsieg ein und geht mit einem mehr als guten Gefühl in die Winterpause. 18 Punkte hat die Elf von Austria-Trainer Alexander Kiene am Konto, damit kann man auf eine versöhnliche Herbstbi