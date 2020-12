Link kopiert

Dornbirn Erstes Rendezvous des Dornbirner EC mit den Bratislava Capitals in der bet-at-home Ice Hockey League – und das gleich doppelt. Weil die Pressburger das Heimrecht abgegeben haben, duellieren sich die beiden Mannschaften sowohl heute (19.15 Uhr), als auch am Sonntag (17.30 Uhr) in Dornbirn. M