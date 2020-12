Link kopiert

St. Moritz Ski-Ass Mikaela Shiffrin legt nach ihrem Comeback im alpinen Weltcup erneut eine Pause ein. Nachdem die Amerikanerin schon auf den Parallel-Riesenslalom in Zürs am vergangenen Donnerstag verzichtet hatte, lässt die 26-Jährige nun auch die beiden Super-G-Rennen am Wochenende in St. Moritz/