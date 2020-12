Link kopiert

Altach Nicole Billa trifft für Österreich, wenn es am wichtigsten ist. Nachdem sie bereits im Hinspiel gegen Serbien sehenswert per Seitfallzieher den 1:0-Sieg sicherstellte, war der 24-Jährigen auch gestern Abend in Altach der einzige Treffer vorbehalten. In der 80. Minute traf sie nach guter Vorar