Link kopiert

Schwarzach Erstmals in dieser Saison steht in der Alps Hockey League eine volle Runde mit allen 16 Klubs auf dem Spielplan. Der Schlager steigt heute in Lustenau, der EHC hat Tabellenführer Salzburg zu Gast. Die VEU bekommt es mit dem Farmteam des KAC zu tun, der EC Bregenzerwald fährt am Wochenende