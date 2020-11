Link kopiert

Innsbruch-Igls Am ersten Tag des Weltcups der Kunstbahnrodler in Innsbruck-Igls haben Vorarlbergs Asse ihre Krallen ausgefahren und ließen die Kufen im Eiskanal richtig glühen. Im Nationencup, in dem es abgesehen von den Top-Ten pro Disziplin der letzten drei Rennen um die Startplätze für die Weltcu