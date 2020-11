Link kopiert

ALTACH Der Freitag war Tag der Krisensitzung in Altach, nachdem sich die Rheindörfler am Mittwoch nach einer überraschenden Niederlage und einem desolaten Auftritt beim First Vienna FC aus dem ÖFB-Cup verabschieden mussten.

Gemeinsam mit der Vereinsführung rund um Präsident Peter Pfanner und Vizepräs