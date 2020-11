Link kopiert

Schwarzach Der Weltcup in Zürs wird in dieser Saison nicht das einzige internationale alpine Skirennen auf Vorarlberger Boden bleiben. „Wir richten wie fast jedes Jahr auch heuer sechs bis acht Bewerbe bei uns aus“, erzählt Walter Hlebayna, Präsident des Vorarlberger Skiverbandes. So stehen in Brand