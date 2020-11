Link kopiert

Dornbirn Dritte Niederlage im dritten Westderbyduell dieser Saison für den Dornbirner EC gegen den HC Innsbruck. Nach dem 2:6 in der Vorbereitung und dem 1:4 zum Auftakt der bet-and-win Ice Liga stand wieder ein deutliches 2:6 auf der Anzeigetafel. Drei Gegentreffer in neun Minuten in einem schwache