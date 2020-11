Link kopiert

Schwarzach Ein Zähler ist es geworden, aber es hätten auch zwei werden können. Der EC Bregenzerwald verlor in der Alps Hockey League in Jesenice unglücklich 1:2 nach Penaltys. Das Team von Markus Juurikkala konnte in der Overtime eine Zwei-Mann-Überlegenheit während 89 Sekunden nicht nützen. Und im