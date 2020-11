Link kopiert

Bregenz Die Serie an Endspielen im Kampf um einen Platz in der Meisterrunde der Spusu Liga beginnt für die Bregenzer Handballer mit einem richtigen Kracher: Am zweiten Spieltag der Rückrunde gastiert am Freitag (18.30 Uhr) mit Schwaz Tirol der überlegene Tabellenführer in der Handballarena Rieden. „