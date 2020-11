Es geistert in Dornbirn













Link kopiert

Dornbirn Geisterspiel Nummer drei in der bet-and-win Ice-Liga heute für den Dornbirner EC. Die Bulldogs haben den KAC zu Gast – und der Rekordmeister aus Kärnten ist in Vorarlberg schon lange als „Geist“ unterwegs. Die Fans in Feldkirch haben beim Besuch der Klagenfurter vor Jahrzehnten das Weihnach