Drei Tore in drei November-Länderspielen. Vier Treffer hat Adrian Grbic nach sieben Einsätzen für Österreich insgesamt zu Buche stehen. „Ich hoffe, es geht so weiter. Dafür werde ich weiter hart arbeiten und dran bleiben“, so der 24-jährige Ex-Altacher. apa