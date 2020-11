Link kopiert

Am Ende hat es nicht gereicht. Liechtenstein verpasste zum Abschluss der Liga D, Gruppe 2 den erhofften Sieg in Gibraltar. Die Elf von Teamchef Helgi Kolvidsson mühte sich zu einem 1:1 und schafft damit nicht das große Ziel. Bei einem Sieg hätte Liechtenstein den Aufstieg in die Liga C geschafft. Mi