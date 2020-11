Link kopiert

Lustenau Die Würfel sind gefallen: Unmittelbar nach der Kunstturn-Staatsmeisterschaft in Egg nahm der Österreichische Fachverband (ÖFT) die Meldung für die Europameisterschaft 2020 in Mersin an der türkischen Mittelmeerküste vor. Für die Bewerbe der Männer vom 9. bis 13. Dezember wurde ein komplette