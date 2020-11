Link kopiert

Dornbirn Vier Spiele in sieben Tagen, alle in der Fremde gespielt, trotzdem sechs Punkte mit nach Hause gebracht. Der Dornbirner EC zeigte nach der Covid-19-Pause in der bet-and-win Liga neue Qualitäten. Die jetzt auch auf dem eigenen Eis zur Entfaltung kommen sollen. Mit der Begegnung morgen gegen