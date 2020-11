Link kopiert

Dornbirn Nächster Doppelauftritt des Dornbirner EC auf fremdem Terrain in der bet-at-home Ice Hockey League. Heute (19.15 Uhr) möchten die Bulldogs in Linz und morgen (17.30 Uhr) bei den Vienna Capitals das wiederholen, was zuletzt in Klagenfurt (4:3 nach Penaltyschießen und Villach (5:6. n.P.) gelu