Link kopiert

Salzburg Nach jedem der drei Spielabschnitte stand am Ende ein Plus an Torschüssen: 11:7, 12:10 und 15:6. Punkte gab es für den fleißigen EHC aber keine. Mit 1:3 unterlag die Mannschaft von Mike Flanagan, die sich bereits heute in Linz für die Niederlage rehabilitieren will.

Mit 53:12 und 49:18 Torsc