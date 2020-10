Rankweils Frauen holen Punkt in Graz













Graz Ein Treffer von Angelina Maldoner (67.) sicherte den Fußballerinnen aus Rankweil am 6. Spieltag der ÖFB 2. Frauenliga ein 1:1-Remis bei LUV Graz. Damit ist das Team von Coach Dursun Kaya derzeit auf Platz acht in der Tabelle angesiedelt. In der Vorarlbergliga feierten die Dornbirn-Verfolgerteam