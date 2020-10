Link kopiert

Dornbirn Coronafälle in verschiedenen Teams wirbeln den Spielplan der ICE Hockey League durcheinander. Wie die Liga bekannt gab, werden die Spiele von Freitag bis Sonntag in Abstimmung mit dem internen Ärzteteam neu angesetzt. Unmittelbar davor hatten neben dem KAC auch die Vienna Capitals mehrere C