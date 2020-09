Rothosen brennen in Amstetten auf Revanche













Link kopiert

Dornbirn Im Lager des FC Dornbirn überlässt man dieser Tage nichts mehr dem Zufall. So reiste die Truppe von Trainer Markus Mader reiste gestern nach Amstetten, um höchst professionell an die Aufgabe am dritten Spieltag der 2. Liga heranzugehen. Im Südwesten Niederösterreichs wollen die Rothosen zum