Link kopiert

Nyon David Alaba hat die Chance auf die Ehrung zum Verteidiger des Jahres in Europa. Der österreichische Teamspieler steht in dieser Kategorie in der Endauswahl. Der Gewinner wird am 1. Oktober im Rahmen der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase bekanntgegeben. Der Hauptpreis, jener für Europa