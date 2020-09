Link kopiert

Innsbruck ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel will die Möglichkeit von Zuschauern in der nächsten Ski-Weltcup-Saison nicht komplett ausschließen. Es könne sich „laufend was ändern. Ich kann mir Kitzbühel durchaus mit Zuschauern vorstellen, vor allem wenn da wie erwartet die Impfung da ist“, sagte der